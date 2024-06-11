На сегодня в Киеве и области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

В ближайшие 5 суток на Киевщине будет неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, а также похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в столицу придут активные атмосферные фронты, которые принесут дожди с грозами и порывистым ветром во время грозовой активности.

"Но не волнуйтесь, летние дожди быстро проходят, и солнце время от времени будет радовать нас своим теплом", - говорят в Укргидрометцентре.

Видео дня

Дневные максимумы в течение недели будут колебаться, однако сегодня еще будут достигать +27 градусов.

"Однако, начиная со среды, из-за прихода прохладного воздуха с северо-запада, дневная температура будет снижаться до менее жарких +22...+24", - сообщили синоптики.

Погода в Киеве - в столице объявили І уровень опасности

Сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем по Киевской области в отдельных районах пройдет град и шквалы 15-20 м/с

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области составит +25°...+30°, а в Киеве столбики термометров покажут +26°...+28°.

"11 июня грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - предупреждают синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: