Причиной осадков станет атмосферный фронт, связанный с синоптическими процессами над Скандинавией.

В ближайшие дни в Украине начнутся осадки, причиной которых станет атмосферный фронт, связанный с синоптическими процессами над Скандинавией. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Этот атмосферный фронт протянется через западные, северные и центральные области, а затем сместится в восточном направлении.

Кратковременные дожди начнутся в Украине уже сегодня, 11 июня. Сначала они будут обходить юго-восток, но 12 и 13 июня доберутся и туда.

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Дожди, по словам Птухи, будут сопровождаться грозами, а местами может быть даже град и шквалистое усиление ветра. В целом ветер ожидается умеренный, до 7-12 м/с. Во время гроз будет порывистым.

В течение 14 и 15 июня количество и интенсивность осадков уже будет значительно меньше. Так, 14 июня небольшие кратковременные дожди и грозы ожидаются во многих областях, а уже 15 числа осадки вероятны только в западных областях, местами в северных и центральных регионах.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 11 июня

На сегодня в Украине уже действует предупреждение об опасных явлениях. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Непогода обойдет только восточные и юго-восточные области.

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