В этом году оно началось позже, чем обычно.

В столицу с опозданием пришло метеорологическое лето. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 13 мая, что знаменует начало метеорологического лета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, метеорологическая весна, которая началась 17 января и длилась 116 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца.

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По данным специалистов, нынешнее метеорологическое лето посетило Киев на два дня позже среднегодовых показателей.

Самое раннее за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее - 7 июня в 1990, 2001 годах.

Каким будет лето 2023 в Украине - прогноз синоптиков

Народный прогнозист Владимир Деркач заявляет, что летний сезон будет соответствовать своим температурам. По его прогнозам, даже будут побиты некоторые температурные рекорды, и мы можем ожидать очень жаркое время года.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха также говорит о жарком лете. Согласно ее словам, в июне погода будет в пределах нормы, но в июле и августе ожидается температура, превышающая климатические показатели.

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