Европа готовится к засушливому лету, вызванному изменением климата. Больше всего под ударом окажется южная часть континента.

Ученые предупреждают, что в связи с повышением температуры Европа находится на пути к еще одному суровому лету после того, как в прошлом году она пережила самый жаркий сезон за всю историю наблюдений. Тогда жара спровоцировала засуху, которая, по словам исследователей Европейского Союза, была самой сильной за последние 500 лет.

Как сообщает Reuters, в этом году под сильнейшим ударом окажется юг Европы. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших за последние десятилетия урожаев.

Изменение климата делает регион более жарким и засушливым, годы последовательных засух привели к истощению запасов подземных вод. Почвы в Испании, на юге Франции и Италии стали сухими. Низкий уровень воды в реках и водохранилищах угрожает производству гидроэлектроэнергии этим летом.

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Как сообщается, на данный момент самая тяжелая ситуация в Испании. Ученые предполагают, что засуха только ухудшится, а дожди не решат проблемы, ведь летом они локальные.

По данным агентства, не только Европа страдает от нехватки воды. Страны Африканского Рога переживает самую сильную засуху за последние десятилетия, а историческая засуха в Аргентине погубила посевы сои и кукурузы.

Лето 2023 в Украине - какие прогнозы делают синоптики

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что июнь ожидается в пределах нормы, а вот в июле-августе температура будет выше обычного.

"Уже сейчас можем говорить, что июль-август, средняя суточная температура которых обычно составляет 25,5 градусов, то в этом году достигнет в среднем до 27. Это еще один намек на жаркое лето", - сказала специалист.

О том, что лето 2023 в Украине будет жарким говорит и народный синоптик Владимир Деркач. По его словам ,не исключены новые температурные рекорды.

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