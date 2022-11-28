В столице все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве, отметили в КГГА.

Киевлян предупредили о сильном снегопаде в течение вторника, 29 ноября.

Осадки будут продолжаться ночью и в течение вторника, спецтехника "Киевавтодора" готова к новому снегопаду, сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"Все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве. Количество привлеченного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков", - говорится в сообщении.

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Водителей призвали не выезжать во время снегопадов на авто, чтобы не создавать пробок. Также не стоит парковать машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

Погода в Киеве - важные новости

Напомним, в ночь на 19 ноября Киев засыпало снегом.

28 числа УНИАН сообщал, что в столице Украины 29-го ожидается пасмурная погода и мокрый снег. В ночь на вторник температура в Киеве прогнозируется около нуля градусов, а днем - до +1.

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