Температура днем не поднимется выше +1°.

Во вторник, 29 ноября, в Киеве будет пасмурно, ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на вторник температура в столице будет около "нуля", днем - практически такая же, до +1°. Весь день будет пасмурно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ощущение холода добавит восточный ветер, скорость которого будет 3-3,5 м/м. Атмосферное давление близко к норме - 757 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Тернополе 29 ноября ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Житомире во вторник будет ночью -1, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 29 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +3°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +3°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.

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