В ночь на 20 ноября синоптики прогнозируют в столице -8...-6 градусов, днем в воскресенье температура будет держаться в пределах -4...-2 градусов.

Как и прогнозировали синоптики,в конце недели, к утру 19 ноября 2022 года, Киев засыпало снегом.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, в течение дня в городе держалась температура -1...+1 градуса, однако уже в ночь на 20 ноября прогнозируют -8...-6 градусов. Днем в воскресенье температура будет держаться в пределах -4...-2 градусов, впрочем, уже с утра столбики термометров поднимутся немного вверх.

Также в течение нескольких следующих дней в столице Украины прогнозируют умеренный снег, мокрый снег и снег с дождем. Ближе ко вторнику, 22 ноября, осадки должны прекратиться.

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В КГГА, в свою очередь, призвали водителей быть особенно осторожными за рулем, а пешеходов – быть внимательными и выбирать удобную обувь для выхода.

Городские власти также сообщили, что перед началом снегопада дорожники выполнили превентивную обработку покрытия, чтобы снег таял и не образовывал гололед. В течение ночи работы осложнял ледяной дождь, в который переходил в снегопад. Сейчас в столице в уборке последствий непогоды задействованы более 500 единиц техники и свыше 4,9 тысячи работников коммунальных служб.

Погода в Украине в ноябре 2022 года

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что в целом ноябрь-2022 в Украине будет теплым. Лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным.

При этом начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык прогнозировал, что температура в ноябре-декабре 2022 года будет в среднем выше на 2 градуса, чем в 2021 году. Ждать суровой зимы с трескучими морозами не стоит.

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