19 декабря в столице будет сухо, но пасмурно.

На День святого Николая в Киеве, 19 декабря, ожидается морозная, но сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня столбики термомтеров в столице покажут -7°...-5°. Ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 4 м/с. Атмосферное давление повышенное, 765-767 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:54, закат в 15:55.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -4°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -12°, днем -5°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -15°, днем -4°.

В Тернополе 19 декабря ночью будет -10°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.

В Виннице сегодня будет -7°...-3°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -7° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -4°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.

В Одессе 19 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-2°.

В Краматорске сегодня будет ясно и бзеоблачно, температура ночью -3°, днем -1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем -2°.

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