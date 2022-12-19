На День святого Николая в Киеве, 19 декабря, ожидается морозная, но сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня столбики термомтеров в столице покажут -7°...-5°. Ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 4 м/с. Атмосферное давление повышенное, 765-767 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:54, закат в 15:55.
Прогноз погоды на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -4°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -12°, днем -5°.
В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -15°, днем -4°.
В Тернополе 19 декабря ночью будет -10°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.
В Виннице сегодня будет -7°...-3°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью -7° днем -2°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -4°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.
В Одессе 19 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.
В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -1°.
В Запорожье температура ночью -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-2°.
В Краматорске сегодня будет ясно и бзеоблачно, температура ночью -3°, днем -1°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем -2°.