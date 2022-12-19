На День святого Николая в Украине ожидается солнечная, но морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН. По всей стране и днем, и ночью ожидается "минус", лишь на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +2°. В большинстве областей будет ясно и безоблачно. Без осадков.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -4°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -12°, днем -5°.
- В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -15°, днем -4°.
- В Тернополе 19 декабря ночью будет -10°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.
- В Виннице сегодня будет -7°...-3°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью -7° днем -2°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -4°.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.
- В Одессе 19 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -1°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-2°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и бзеоблачно, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем -2°.
Народные приметы на 19 декабря
19 декабря - Николая Чудотворца. Если в этот день пойдет дождь, то будет хороший урожай озимых.