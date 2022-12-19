Сегодня в Украине будет много солнца, но тепла оно не добавит.

На День святого Николая в Украине ожидается солнечная, но морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН. По всей стране и днем, и ночью ожидается "минус", лишь на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +2°. В большинстве областей будет ясно и безоблачно. Без осадков.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -4°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -12°, днем -5°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -15°, днем -4°.

В Тернополе 19 декабря ночью будет -10°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -2°.

В Виннице сегодня будет -7°...-3°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -7° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -4°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.

В Одессе 19 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем -1°.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-2°.

В Краматорске сегодня будет ясно и бзеоблачно, температура ночью -3°, днем -1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем -2°.

Народные приметы на 19 декабря

19 декабря - Николая Чудотворца. Если в этот день пойдет дождь, то будет хороший урожай озимых.

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