Сегодня киевлян ждет безоблачная погода, температура днем опустится до -4°
Осадков в столице не ожидается.
В понедельник, 7 декабря, в Киеве ожидается ясная безоблачная погода. Столбики термометров опустятся до -4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, ночью температура составит -9°, а днем - поднимется максимум до -4°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,8 м/с.
Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.
Народный прогноз на 7 декабря
7 декабря — Екатерины Некогда в этот день было большое гулянье - открытие извоза: на Катерину начинали ездить на санях: “Катеринин день пришел — катание привел”. В старину замечали: “С Катерин зима достанет как не мытьем, так катаньем, как не голодом, то холодом”. Екатерина считалась покровительницей невест. Надеясь на помощь святой Екатерины, женщины просят ее о счастливом браке, согласии в семье. Оставаться допоздна на гулянии в этот вечер девушкам нельзя, потому что надо идти домой, чтобы не прогневить Судьбу. В этот день, как и в день Св. Андрея, девушки гадают на своих суженых. А делают это так: срезают веточку вишни (так, чтобы никто не видел) и ставят ее в воду или в горшок с землей. Если она расцветает к Рождеству, это обещает девушке брак в следующем году. Кое-кто таким же способом гадает о здоровье или важном событии. Довольно интересным есть другое гадание на день Екатерины. После ужина надо выйти на улицу и, как можно ближе подойти к окнам ближайшего дома, чтобы услышать о чем разговаривают хозяева, и уже по характеру разговора определить свою судьбу. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.
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