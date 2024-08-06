В столице объявили І уровень опасности.

На Киев надвигается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Киевской области.

"В ближайший час с удержанием до конца дня 6 августа гроза", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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В столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве - прогноз на неделю

По данным Укргидрометцентра, текущая неделя для Киевщины приготовила классическую летнюю, достаточно комфортную погоду.

По прогнозу, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут с грозами, но существенно на общее течение синоптических процессов они не повлияют. В частности, осадки в столице ожидаются 6,7, 9 и 10 августа.

Воздушные потоки, по данным Укргидрометцентра, будут преобладать из северных широт, благодаря этому значения температуры будут не слишком высокими, но с медленной, постепенной тенденцией к повышению в конце недели.

Как прогнозируется, 6 августа в Киеве будет до +25°. В течение 7-8 августа столбики термометров в столице будут показывать +26°, а 9 и 10 числа уже будет до +27°.

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