На Киев надвигается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Киевской области.
"В ближайший час с удержанием до конца дня 6 августа гроза", - предупреждают в Укргидрометцентре.
В столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве - прогноз на неделю
По данным Укргидрометцентра, текущая неделя для Киевщины приготовила классическую летнюю, достаточно комфортную погоду.
По прогнозу, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут с грозами, но существенно на общее течение синоптических процессов они не повлияют. В частности, осадки в столице ожидаются 6,7, 9 и 10 августа.
Воздушные потоки, по данным Укргидрометцентра, будут преобладать из северных широт, благодаря этому значения температуры будут не слишком высокими, но с медленной, постепенной тенденцией к повышению в конце недели.
Как прогнозируется, 6 августа в Киеве будет до +25°. В течение 7-8 августа столбики термометров в столице будут показывать +26°, а 9 и 10 числа уже будет до +27°.