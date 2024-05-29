В последние дни мая синоптики прогнозируют дожди.

В Киеве и области завтра, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Также в регионе предполагается кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

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ночью - +12...+17 °C;

днем - +20...+25 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +14...+16 °C;

днем - +22...+24 °C.

В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко также подтвердила, что в Киеве 30 мая пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице, по ее словам, завтра будет достигать около +24 °C.

"В Киеве завтра можно смело и решительно брать с собой зонты - 30-го мая пройдут в столице периодические дожди и прогремят грозы", - призвала она.

По ее словам, в пятницу дождливая неустойчивая погода с грозами ярко проявится на Правобережье, там возможны сильные ливни. На Левобережье будет солнце и местами дожди.

"Берегите себя, электроэнергию, экономьте свое время на не стоящие особого внимания чтения и пересматривания, будьте щедрыми на хорошие вечные книги и необходимые донаты, смотрите побольше на цветочки, зеленую травку, замечательных котов и придумайте кому-то хорошему, кто рядом, какую-то милую мелочь-подарочек", - посоветовала синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, будет ли этим летом аномальная жара.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны", - подчеркнула специалист.

В свою очередь синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что на этой неделе будет настоящая летняя погода. В последние дни мая - в начале июня температура воздуха поднимется до +32.

"31 мая у нас почти везде [по Киевской области] кратковременные дожди и грозы, а 1 июня только местами", - заверила она.

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