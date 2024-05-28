Также в некоторых областях 29 мая будут дожди и грозы.

В Украине завтра, 29 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье ожидаются дожди, местами грозы. Днем, кроме большинства северных областей, тоже будет дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

Видео дня

ночью - +12...+17 °C, в западных областях - +9...+14 °C;

днем - +23...+28 °C, на юге, юго-западе и Кировоградщине - +19...+24 °C, на высокогорье Карпат - +13...+18 °C.

Также синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных гидрологических явлениях. 28-31 мая будут снижаться уровни воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (І уровень опасности - желтый).

"Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый)", - добавили в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что Украину накроет пыль из Средней Азии. По ее словам, никакой угрозы из-за этого нет, пыль будет находиться преимущественно в верхних слоях атмосферы.

Также Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь. Синоптики говорят, что этот месяц будет теплее, чем обычно.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1.5-2° выше нормы", - отметили специалисты.

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