Украинцам обещают летние дожди с грозами.

Эта неделя порадует украинцев настоящей летней погодой. Температура воздуха поднимется еще выше, однако дожди также будут идти чаще.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью NV. "В большинстве областей в ближайшие дни ночью в пределах +10…+17, а в дневные часы +20…+27", - говорит она.

До конца мая и в первый день июня ожидается до +29 градусов. Жарче всего будет на востоке страны - температура поднимется до +30, а в последние дни мая - в начале июня - до +32. Также теплую погоду стоит ждать жителям южных и большинства центральных областей.

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Уже 31 мая дневная температура опустится до +20…+26. Прохладнее всего, как обычно, будет в Карпатах: ночью +7…+12, а днем - не выше +20. 28 мая ожидаются кратковременные дожди в южной части Украины, Винницкой, Кировоградской, а днем и в западных областях. Синоптик отмечает, что речь идет о летних дождях, местами с грозами.

29-30 мая осадки пройдут в большинстве областей. На 31 мая и 1 июня прогнозируют дожди с грозами практически по всей стране, кроме восточных регионов.

В Киеве и области с 28 мая ночью +14…+17, днем до +28. Уже 30 мая из-за кратковременных дождей и гроз ожидается более свежая погода - не более +22…+24. "31 мая у нас почти везде [по Киевской области] кратковременные дожди и грозы, а 1 июня только местами", - отметила она.

Ночная температура воздуха в эти дни в регионе останется в пределах +12…+17, а дневная - до +25 31-го мая и до +28 1-го июня.

Погода в Украине: последние новости

Ранее Птуха сообщила, что сегодня и завтра в Украине стот ждать пылевое облако с Прикаспийской низменности.

В Украинском гидрометеорологическом центре также дали прогноз погоды на 28 мая. По данным синоптиков, сегодня в Украине будет наблюдаться переменная облачность.

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