3 февраля в столице ожидается небольшой снег.

В пятницу, 3 февраля, киевлян ждет последний относительно теплый день перед похолоданием. С субботы в столице ожидается постепенное снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет держаться около -1°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +1°. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег.

Ветер будет северо-западнй со скоростью 1,2 - 2,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 7444-745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 3 февраля ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -3°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, снег.

В Одессе 3 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +4°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -2°...+2°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +5°.

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