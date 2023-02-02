В пятницу, 3 февраля, в Украине продолжатся осадки, однако они сместятся ближе к центру страны.

В пятницу, 3 февраля, осадки в Украине продолжатся, однако они сместятся в центральные области. Также снег и мокрый снег ожидается местами на севере и юге страны. Ночью в Украине будут небольшие морозы до -4°, а днем столбики термометров окажутся в диапазоне от "нуля" до +5 градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 3 февраля ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -3°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, снег.

В Одессе 3 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +4°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -2°...+2°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +5°.

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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