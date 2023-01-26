Максимально столбики термометров поднимутся до -1°.

Перед выходными, 27 января, в Киеве ожидается сухая, но морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до -3°, а днем будет легкий морозец около -1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость ожидается в пределах 0,7 - 1,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного пониженое - 751 миллиметр ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 27 января ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем 0°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.

В Одессе 27 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°..-1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -3°...+8°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +1°.

Вас также могут заинтересовать новости: