В конце января в Украине станет больше осадков.

Сейчас в Украине сохраняется однородная погода. Однако так будет недолго. В конце месяца атмосферные фронты принесут нам осадки. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Смещение в сторону увеличения осадков из-за деятельности новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предполагается в Украине с 30 января, со следующего понедельника", - отметила она.

Сегодня же, по ее данным, повсюду в Украине будет сухая погода без осадков. Днем предполагается от 2 мороза до 3 тепла.

Видео дня

"В Киеве также будет сухо, днем 0...-2 градуса. Местами гололедица!",- предупредила она.

В Украину идут осадки: что известно

Как сообщал Погода УНИАН до конца текущей недели в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Однако в последние дни месяца погода начнет меняться.

Так, 30 января, снег пройдет в большинстве западных областей, а также заденет северные регионы. А в последний день месяца осадки распространятся уже на все западные и северные области, а также некоторые центральные, затронут Харьковщину и даже Крым. Местами при повышении температуры снег будет мокрым.

Вас также могут заинтересовать новости: