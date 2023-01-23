Во вторник, 24 января, в Киеве будет много солнца, однако на температуру оно не повлияет - будет холодно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на вторник температура в столице будет держаться около -1°...-2°. Днем температура не особо изменится, максимально столбики термометров поднимутся лишь до "нуля".
Весь день в столице ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков. Ветер будет несильным, его скорость составит всего 0,5 - 1,5 м/с. Атмосферное давление в норме, 760-762 миллиметра ртутного столба.
Погода 24 января
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью-1°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
В Тернополе 24 января ночью будет 0°, днем +1°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -3°...+1°, небольшая облачность
В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +1°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.
В Одессе 24 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -7°..-1°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +1°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.