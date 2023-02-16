Максимально столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

Перед выходными, 17 февраля, в Киеве ожидается пасмурная погода с осадками. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на пятницу столбики термометров будут около "нуля", а днем воздух в столице прогреется до +2°. Весь день в Киеве будет пасмурно, ожидается мокрый снег.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, его скорость составит 1-2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +6°, легкий дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, сильный дождь.

В Тернополе 17 февраля ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью+1°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, опасмурно, сплошная облачность, неболььшой дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-2°.

В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, нпасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -5°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.

Вас также могут заинтересовать новости: