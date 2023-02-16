17 февраля в Украине будут осадки / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 17 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. На западе Укрины местами столбики термометров покажут +5°...+10°, а в большинстве областей на Левобережье будет не выше "нуля". Также во многих областях на западе, севере и юго-встоке ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +6°, легкий дождь.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, сильный дождь.
  • В Тернополе 17 февраля ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью+1°, днем +10°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
  • В Виннице завтра будет +1°...+5°, опасмурно, сплошная облачность, неболььшой дождь.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-2°.
  • В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-2°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, нпасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -5°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.
17 февраля погода в Украине начнет меняться / фото УНИАН

Приметы погоды 17 февраля

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

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