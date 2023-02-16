В пятницу, 17 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. На западе Укрины местами столбики термометров покажут +5°...+10°, а в большинстве областей на Левобережье будет не выше "нуля". Также во многих областях на западе, севере и юго-встоке ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +6°, легкий дождь.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, сильный дождь.
- В Тернополе 17 февраля ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью+1°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
- В Виннице завтра будет +1°...+5°, опасмурно, сплошная облачность, неболььшой дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-2°.
- В Одессе 17 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-2°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, нпасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -5°...+5°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.
Приметы погоды 17 февраля
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.