Сегодня, 16 января, в Киеве ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня вероятны осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так днем температура в столице будет от -1° до +1°. Небо весь день будет скрыто за облаками. Вечером ожидается небольшой мокрый снег с переходом в дождь.
Ветер будет южным, его скорость составит 2,2 - 2,4 м/с, а ближе к ночи он усилится до 3,3. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 745 миллиметров ртутного столба утром и 741 - вечером.
Погода сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
В Тернополе 16 января ночью будет +1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.
В Виннице сегодня будет -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.
В Одессе 16 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +6°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°..0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +2°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+8°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.