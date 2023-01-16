В некоторых областях пройдут дожди.

Неделя в Украине начнется с преимущественно пасмурной, но теплой погоды. Днем 16 января, по всей Украине будет "плюс" или около "нуля", а также местами на западе и севере пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 16 января ночью будет +1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 16 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°..0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+8°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

Народные приметы на 16 января

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

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