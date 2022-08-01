В течение дня столбики термометров в столице поднимутся почти до +30 градусов.

Сегодня, 1 августа, в Киеве ожидается жаркая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +26°...+29°. Будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер 1 августа будет юго-восточный, его скорость составит 1,8 - 2,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 744 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +15°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, небольшой дождь.

В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+29°, гроза.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.

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