Сегодня, 1 августа, в Киеве ожидается жаркая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +26°...+29°. Будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер 1 августа будет юго-восточный, его скорость составит 1,8 - 2,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 744 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+28°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.
В Виннице сегодня будет +15°...+25°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, небольшой дождь.
В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+29°, гроза.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.