Сегодня в горах сохранится значительная снеголавинная опасность.

На сегодня, 5 января, в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за опасной погоды.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как отмечается, днем в горах ожидается значительный дождь и порывы ветра 25-28 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Лавины в Карпатах

По данным синоптиков, 5 января на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 5 января ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +1°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 5 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+10°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -2°, днем +6°.

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