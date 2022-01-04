Во многих областях на западе, севере и востоке страны пройдут дожди.

В среду, 5 января, в Украине ожидается очень теплая погода. Например, на юге и юго-западе воздух прогреется до +10°...+14°, а прохладнее всего будет на северо-востоке, где столбики термометров не поднимутся выше +4°.

Дожди 5 января ожидаются на севере и востоке страны, а также в некоторых западных и центральных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 5 января ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +1°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 5 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -2°, днем +6°.

Народные приметы на 5 января

5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

Вас также могут заинтересовать новости: