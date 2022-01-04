Завтра в Украине ожидается сильный ветер.

Завтра в Украине ожидается очень теплый, однако ветреный день.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дневная температура воздуха достигнет +5...+12 градусов. Только в восточных областях и на Сумщине будет прохладнее, +1...+ 5 градусов", - сообщила она.

Тем не менее, потепление может не ощущаться из-за сильного ветра. По словам синоптика, завтра его скорость составит 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

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Дожди, по данным специалиста, пройдут неоднородно. Ночью и утром осадки ожидается в западных, северных и центральных областях. Днем дождевая масса сдвинется восточнее, на востоке возможен и мокрый снег. Новая порция дождей подойдет в дневные часы к западным областям. К вечеру западная влажная зона приблизится к северным областям.

"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра - берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов", - посоветовала синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кібальчича, в ближайшие дни в Украине сохранится аномально теплая погода с периодическими дождями, туманом, туманами и порывистым ветром. Но уже на Рождество ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры по всей стране.

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