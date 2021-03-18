Зима в горах: в Карпатах метет метель, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото)
В горах сейчас очень опасно, в частности, из-за низкой видимости.
В Карпатах продолжается метель, видимость упала до 30 метров.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западной, 12-14 м/с. Метель. Температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что 18 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность - 4 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 18 марта: данные погоды УНИАН
В четверг, 18 марта, в Украине продолжатся дожди, местами пройдут ливни и мокрый снег. Сухо будет только на Львовщине, в Луцке, Ровно, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Температура продолжит падать, будет колебаться на уровне +1°...+8°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +3°.
В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, возможен ливень.
- Винница+2°... -2°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+5°... 0°
- Кропивницкий+3°... -2°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+3°... -3°