Зима в горах: в Карпатах метет метель, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото)

В горах сейчас очень опасно, в частности, из-за низкой видимости.

В горах метет метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах продолжается метель, видимость упала до 30 метров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западной, 12-14 м/с. Метель. Температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что 18 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность - 4 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта: данные погоды УНИАН

В четверг, 18 марта, в Украине продолжатся дожди, местами пройдут ливни и мокрый снег. Сухо будет только на Львовщине, в Луцке, Ровно, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Температура продолжит падать, будет колебаться на уровне +1°...+8°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +3°.

В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, возможен ливень.