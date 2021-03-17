Завтра Украину продолжит заливать дождями, температура упадет до +1° (карта)

16:30, 17 марта 2021
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Дневной максимум ожидается на уровне +8°.

В Украине продолжатся дожди / Фото ua.depositphotos.com
В Украине продолжатся дожди / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 18 марта, в Украине продолжатся дожди, местами пройдут ливни и мокрый снег. Сухо будет только на Львовщине, в Луцке, Ривне, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Температура продолжит падать, будет колебаться на уровне +1°...+8°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

"Осадки будут практически повсюду": синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге (видео)

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
  • Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
  • В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.
  • В Тернополе 18 марта ночью будет -5°, днем +2°, снег.
  • В Хмельницком завтра ожидается дождь, ночью -4°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет снег, ночью -4°, днем +4°.
  • В Черновцах в четверг - дождь, ночью -3°, днем +3°.
  • В Виннице завтра дождь, -2°...+4°.
  • В Житомире в четверг - дождь, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +4°.
  • В Кропивницком - ливень, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 2°...+3°.
  • В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, возможен ливень.
  • В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +8°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Симферополе в четверг ожидается дождь, +1°...+6°.
  • В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью +1°, днем +6°. 
  • В Северодонецке - облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +7°.
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото УНИАН

Народные приметы 18 марта

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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