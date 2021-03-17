Завтра Украину продолжит заливать дождями, температура упадет до +1° (карта)
Дневной максимум ожидается на уровне +8°.
В четверг, 18 марта, в Украине продолжатся дожди, местами пройдут ливни и мокрый снег. Сухо будет только на Львовщине, в Луцке, Ривне, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Температура продолжит падать, будет колебаться на уровне +1°...+8°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
"Осадки будут практически повсюду": синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге (видео)
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.
- В Тернополе 18 марта ночью будет -5°, днем +2°, снег.
- В Хмельницком завтра ожидается дождь, ночью -4°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске завтра будет снег, ночью -4°, днем +4°.
- В Черновцах в четверг - дождь, ночью -3°, днем +3°.
- В Виннице завтра дождь, -2°...+4°.
- В Житомире в четверг - дождь, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +4°.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 2°...+3°.
- В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, возможен ливень.
- В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +8°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.
- В Харькове - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Симферополе в четверг ожидается дождь, +1°...+6°.
- В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Северодонецке - облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +7°.
Народные приметы 18 марта
18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+7°... 0°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+5°... -3°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+3°... -1°
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+4 °
Мин./макс. температура:+7° / +14°
Влажность:79 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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