Завтра Украину продолжит заливать дождями, температура упадет до +1° (карта)

Дневной максимум ожидается на уровне +8°.

В Украине продолжатся дожди / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 18 марта, в Украине продолжатся дожди, местами пройдут ливни и мокрый снег. Сухо будет только на Львовщине, в Луцке, Ривне, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Температура продолжит падать, будет колебаться на уровне +1°...+8°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -4°, днем +3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.

В Тернополе 18 марта ночью будет -5°, днем +2°, снег.

В Хмельницком завтра ожидается дождь, ночью -4°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет снег, ночью -4°, днем +4°.

В Черновцах в четверг - дождь, ночью -3°, днем +3°.

В Виннице завтра дождь, -2°...+4°.

В Житомире в четверг - дождь, температура ночью -1°, днем +4°.

В Черкассах - дождь, ночью -2°, днем +4°.

В Кропивницком - ливень, температура ночью -2°, днем +3°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха 2°...+3°.

В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, возможен ливень.

В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет ливень, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +9°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+3°.

В Харькове - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +8°.

В Симферополе в четверг ожидается дождь, +1°...+6°.

В Краматорске - пасмурно, ливень, температура ночью +1°, днем +6°.

В Северодонецке - облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +7°.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото УНИАН

Народные приметы 18 марта

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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