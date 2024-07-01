Сегодня, 1 июля, в Украине будет бушевать непогода. В ряде областей пройдут долгожданные дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"1 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Также, по их данным, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди.
Из-за непогоды на западе Украины объявили I уровень опасности, желтый.
Погода 1 июля - прогноз по Украине
В западных областях сегодня будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди.
На остальной территории Украины 1 июля будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем подскочит до +29°...+34°, на юге и востоке страны местами будет сильная жара +35°...+37°.
Погода во Львове - в городе объявили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, 1 июля утром и днем на Львовщине ожидаются грозы, а также порывы ветра, местами шквалы 17-22 м/с и град. Во второй половине дня пройдут значительные дожди. Из-за этого объявлен І уровень опасности.