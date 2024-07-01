В ряде областей на 1 июля объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 1 июля, в Украине будет бушевать непогода. В ряде областей пройдут долгожданные дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"1 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди.

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Из-за непогоды на западе Украины объявили I уровень опасности, желтый.

Погода 1 июля - прогноз по Украине

В западных областях сегодня будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди.

На остальной территории Украины 1 июля будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем подскочит до +29°...+34°, на юге и востоке страны местами будет сильная жара +35°...+37°.

Погода во Львове - в городе объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 1 июля утром и днем на Львовщине ожидаются грозы, а также порывы ветра, местами шквалы 17-22 м/с и град. Во второй половине дня пройдут значительные дожди. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

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