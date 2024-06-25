Количество осадков будет в норме, а вот температура ожидается не такой, как обычно.

В этом году июль в Украине будет теплее нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы", - сообщают синоптики.

Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

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Какая погода в Украине ожидается в ближайшее время - прогноз

Синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в комментарии Погода УНИАН поделилась прогнозом погоды на последнюю неделю июня. Она отметила, что в большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода. Однако во вторник, 25 июня на Левобережье, а 26 и 27 июня в карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночные температуры в эти дни будут колебаться между +12° и +17°, на юге - от +18° до +21°. Дневная температура составит от +22° до +27°, а на юге и западе достигнет +30°.

В начале июля, по прогнозу Дианы Кривобок, в основном погода будет оставаться неизменной. Возможны кратковременные дожди, которые принесут немного прохлады. Но в целом температура останется такой же, пояснила эксперт, добавив, что теплее всего будет на юге.

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