Непогода на Хмельнитчине повалила деревья и подтопила стадион

14:29, 29 июля 2020
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Затопило стадион "Локомотив".

Непогода на Хмельнитчине повалила деревья и подтопил стадион / ГСЧС
Непогода на Хмельнитчине повалила деревья и подтопил стадион / ГСЧС

В Хмельницкой области из-за непогоды были повалены деревья и затопило стадион.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Из-за неблагоприятных погодных условий стадион "Локомотив" был затоплен водой. Личным составом спасателей была проведена работа по откачке воды с помощью мотопомпы в объеме 16380 куб. м.

На ул. Пилипчука и на ул. Заречанская в г. Хмельницкий упали три дерева. На ул. Чкалова сильный ветер повалил четыре дерева, на Пилотской - три.

В целом для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 17 спасателей.

Напомним, в среду, 29 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Хмельницкий
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