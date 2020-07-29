В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 29 июля

09:45, 29 июля 2020
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Местами ожидается град.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 29 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура днем до +31°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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