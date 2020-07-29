В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 29 июля
Местами ожидается град.
В среду, 29 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Поваленные деревья и подтопленные дома: в Хмельницкой области бушевала непогода
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура днем до +31°.
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