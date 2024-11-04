В ближайшие дни на Харьковщине периодически будет идти снег.

В Харькове сегодня ожидаются сильные порывы ветра. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 4 ноября. 4 ноября по области и по городу ожидается: ночью порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с, метель; утром и днем порывы северо-западного ветра, 17-22 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

4 ноября на Харьковщине будет облачная погода. Ожидается метель. Днем пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер утром и днем будет северо-западный, 9 - 14 м/с, а его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха днем 0°...+5°.

В Харькове также ожидается метель. Днем пройдет мокрый снег и дождь. Утром и днем северо-западный ветер будет 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Столбики термометров покажут лишь +2°...+4°.

5 ноября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0°...-5°, а днем от -1° до +4°.

6 ноября также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный утихнет до 5-10 м/с. Ночью похолодает до -2°...-7°, а днем будет лишь 0°...+5°.

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