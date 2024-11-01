В городе и области в течение дня ожидаются сильные порывы ветра.

В Харькове на сегодня, 1 ноября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в Харькове и Харьковской области сегодня будет сильный ветер.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 1 ноября. Днем 1 ноября по области и по городу ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на начало ноября

"В течение 1-4 ноября на погодные условия Харьковской области будет влиять серия активных северо-западных циклонов", - сообщают синоптики.

По их данным, будет наблюдаться ветреная холодная погода. Ветер будет преобладать западного, северо-западного направления, а его скорость составит 17-22 м/с.

Также на Харьковщине ожидаются осадки в виде дождя с переходом 3 ноября в снег с дождем. Даже ожидается временное образование снежного покрова в 3-5 см.

На дорогах местами гололедица. Температура снизится с 3 ноября ночью до -2° с последующим снижением до -5°. Днем температура будет колебаться от -1° до +4°.

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