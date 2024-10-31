С самого утра в городе ожидается усиление ветра.

В Харькове на сегодня, 31 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

С самого утра, по данным синоптиков, в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 31 октября. В ближайший час с сохранением днем 31 октября по области и по городу ожидаются порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз

В конце октября на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем по области пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 1520 м/с. Воздух по области прогреется до +7°...+12°.

В Харькове сегодня днем также ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а столбики термометров покажут +10°...+12°.

1 ноября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без осадков. днем порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью 0°...+5°, а днем +8°...+13°.

2 ноября также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем покапает небольшой дождь. Ветер будет 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +8°...+13°.

3 ноября прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдут небольшие осадки. Ветер будет 7-12 м/с. Ночью температура снизится до -2°...+3°, а днем похолодает до 0°...+5°.

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