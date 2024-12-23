Горожан предупреждают об опасности из-за густого тумана.

В Харькове на 23 декабря объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Осложнение погоды, по прогнозам синоптиков, ожидается и по территории Харьковской области.

"Днем 23 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 - 500 метров", - говорится в предупреждении.

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Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

23 декабря на Харьковщине прогнозируется облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем по области от +2° до +7°. В Харькове также вероятен небольшой дождь, а столбики термометров покажут +3°...+5°.

24 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем - без существенных осадков. Ночью будет наблюдаться туман. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5° тепла, днем - от 2 до 7° тепла.

25 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но ночью местами возможен туман. Ветер будет преобладать северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Температура в течение суток будет оставаться в пределах 0-5° тепла.

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