В Днепре ввели повышенный уровень опасности: что произошло (инфографика)

В городе на сегодня объявили І уровень опасности.

В Днепре на сегодня, 28 февраля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Днепропетровской области.

"Утром 28 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют в гидрометцентре.

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По данным синоптиков, видимость упадет до 200-500 метров, поэтому объявлен І уровень опасности, желтый.

На Днепропетровщине сегодня днем будет ясно и без осадков. Утром ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области от 0° до +5°, а в Днепре столбики термометров покажут +1°...+3°.

По данным синоптиков, в конце недели ожидается прохождение теплого фронта будет способствовать повышению температуры и осадкам в виде мокрого снега с дождем, возможен гололед. Температура ночью -3..-8°, днем до +6°.

После прохождения фронтальной системы ожидается стабилизация погодных условий с тенденцией к постепенному повышению температур

По прогнозу, в марте 2025 года средняя месячная температура воздуха на Днепропетровщине ожидается 3,7° тепла при норме 2,6°. За месяц также предполагается 31 мм осадков (климатическая норма 42 мм).

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