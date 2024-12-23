Сегодня в городе ожидается густой туман.

В Днепре на 23 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Утром и в первой половине дня 23 декабря в г. Днепр сохранится туман", - говорят синоптики.

Видимость в тумане, по прогнозу, будет падать до 200-500 метров.

Видео дня

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре - прогноз на 23 декабря

На Днепропетровщине в понедельник ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков.

Местами по области ожидается туман. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем повысится до +3°...+8°.

В Днепре сегодня также будет облачно. Днем без существенных осадков. Скорость ветра будет 5-10 м/с, а столбики термметров днем покажут +4°...+6°.

24 декабря атмосферный фронт с Балкан охватит правобережную часть Украины. В западных регионах прогнозируется мокрый снег, тогда как на других территориях обойдется без осадков. Температура ночью на западе составит -1°...-6°, днем - около 0°. В северных областях ночью будет +3°...-3°, днем - 0°...+6°. В южных регионах столбики термометров поднимутся до +9°, а в Крыму - до +12°.

25 декабря антициклон сменит фронт, постепенно прекращая осадки. Только ночью в западных областях возможен мокрый снег, что будет способствовать образованию снежного покрова в Карпатах и на Львовщине. Дневная температура будет колебаться в пределах 0°...+9°.

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