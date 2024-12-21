Рассчитывать на снежный покров на Киевщине пока не стоит.

25 декабря, на Рождество, осадки постепенно будут прекращаться, и лишь в ночные часы по западным областям еще местами может быть небольшой мокрый снег. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она отметила, что 23 декабря в западных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег. А в восточных и юго-восточных областях - слабые осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории будет без осадков.

"Температура в понедельник у нас в южной части, Днепропетровской и восточных областях ночью и днем +1°...+6°, в Крыму вообще +6°...+11°", - рассказала Птуха.

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На остальной территории в течение суток будет от -3° до +2°. В то же время в Карпатах будет прохладнее всего, -6°...-11°.

24-го декабря на погоду будет влиять атмосферный фронт с юго-запада: над Балканами будет располагаться циклон и его атмосферный фронт будет влиять на правобережье Украины.

"В виде небольшого дождя. А вот на западе страны все же ожидаем, что это будет мокрый снег. А на остальной территории у нас остается без осадков", - сказала синоптик.

Температура в западных областях ночью -1°...-6°, а днем - около 0°, что "дает нам надежду, что немного снежный покров хотя бы в западных областях будет образовываться".

В то же время в северных областях ночью будет от +3° до -3°, днем 0°...+6°. А остальные территории: ночью 0°...+6°, днем +3°...+9°, в Крыму - до +12°.

25 декабря, на Рождество, антициклон с северо-запада будет вытеснять атмосферный фронт, который будет влиять на правобережье Украины 24 числа. "И осадки постепенно будут прекращаться. И только в ночные часы по западным областям еще местами небольшой мокрый снег может быть. Но остальное время и остальные территории уже без осадков будет", - рассказала Птуха.

Что касается температуры, то ночью она составит +1°...+6°, немного ниже - в западных областях - от -3° до +3°. "То есть несколько тот мокрый снег, который там перед этим нападает, может задержаться все же и образовать снежный покров. Но днем все равно у нас в большинстве областей +3°...+9°. Разве что, опять же, запад и север - немного прохладнее, 0°...+6°", - отметила эксперт и добавила, что после 25 декабря ожидается преимущественно погода без осадков.

На уточнение, таким образом осадков фактически не ожидается - ни снега, ни дождя, синоптик сказала: "25-го - да. У нас вообще... большинство - без осадков. Снег у нас будет по западным областям, в Карпатах. Возможно, Львовщина, Черновцы, Ивано-Франковск. То есть большинство западных областей - там все же немного снежного покрова образуется".

В то же время в Киевской области 24 декабря может быть дождь, местами с мокрым снегом, но рассчитывать, что этот снег задержится, не стоит. "Скорее всего, если что-то и будет падать, то сразу таять. Потому что преимущественно плюсовые значения", - отметила Птуха.

Какая погода будет в Украине до конца года - прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее Птуха отмечала, что до конца года в Украине будут преобладать процессы с северо-запада. Время от времени могут поступать атмосферные фронты, которые будут вызывать различные осадки.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что до Рождества сильных морозов в Украине не ожидается.

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