Ожидается некоторое похолодание, но оно не будет длительным.

Погода в Украине на этой неделе может измениться, ведь на выходных ожидается похолодание. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о якобы ожидаемом похолодании на этой неделе, она отметила, что до пятницы, 25 апреля, сохранится поле повышенного атмосферного давления, которое сейчас уже с каждым днем снижается.

"И пока царит более теплая воздушная масса. И она еще, опять же, до пятницы будет удерживаться", - сказала Птуха.

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В то же время определенная "перестройка" ожидается на выходных. "Тогда изменятся воздушные потоки. Уже поступят воздушные массы к нам из северных широт. Но по крайней мере это будет такое более ощутимое снижение только на выходных", - отметила эксперт.

Она добавила, что ситуация относительно возможных заморозков мониторится. "Пока что там на выходных - в субботу может проходить атмосферный фронт, именно в ночь на субботу. Поэтому будет больше осадков, больше облачности. Соответственно, во время осадков у нас заморозков быть не может", - отметила представительница Гидрометцентра.

Так, добавила она, вероятность какого-то ощутимого похолодания может быть на выходных. Впрочем, пока пока сложно определить, какой именно интенсивности будет это похолодание.

"Но сразу скажу, что оно будет непродолжительным. И уже на следующей неделе у нас снова вернутся, в принципе, в середине следующей недели, такие приятные, комфортные значения температуры", - рассказала Птуха.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие дни погода в Украине будет теплой, но на выходных произойдут кардинальные изменения, ведь придет похолодание и дожди.

По ее словам, в субботу, 26 апреля, в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха. Так, температура по всей стране снизится до 12-18 градусов тепла, кроме юга и востока.

В воскресенье, 27 апреля, в стране уже будет господствовать антициклон, благодаря которому осадков не ожидается. Будет даже солнечно, но прохладно.

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