В ближайшие дни погода в Украине будет теплой, но на выходных произойдут кардинальные изменения: придет похолодание и дожди. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.
"Предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха", - написала она.
По прогнозу синоптика, температура по всей стране снизится до +12...+18 градусов, кроме юга и востока.
В воскресенье, 27-го апреля, в Украине уже будет господствовать антициклон, благодаря которому осадков не ожидается.
"Будет повсюду сухо, даже солнечно, однако прохладно", - уточнила Наталья Диденко и добавила, что пока в Украине будет +20...+26 градусов.
Похолодание в Украине - что известно
О похолодании в Украине предупреждает и Харьковский синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидается необычно теплая погода с температурными показателями, характерными для лета.
Впрочем, уже на выходных синоптическая ситуация изменится - с северных широт начнет поступать холодный воздух.
В конце недели, по его прогнозу, стоит готовиться к осадкам разной силы, после чего столбики термометров стремительно поползут вниз. В северных и западных областях возможны даже заморозки.