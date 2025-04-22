Погода в Украине испортится в ближайшие выходные.

В ближайшие дни погода в Украине будет теплой, но на выходных произойдут кардинальные изменения: придет похолодание и дожди. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Предупреждаю, что именно в субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха", - написала она.

По прогнозу синоптика, температура по всей стране снизится до +12...+18 градусов, кроме юга и востока.

Видео дня

В воскресенье, 27-го апреля, в Украине уже будет господствовать антициклон, благодаря которому осадков не ожидается.

"Будет повсюду сухо, даже солнечно, однако прохладно", - уточнила Наталья Диденко и добавила, что пока в Украине будет +20...+26 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О похолодании в Украине предупреждает и Харьковский синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидается необычно теплая погода с температурными показателями, характерными для лета.

Впрочем, уже на выходных синоптическая ситуация изменится - с северных широт начнет поступать холодный воздух.

В конце недели, по его прогнозу, стоит готовиться к осадкам разной силы, после чего столбики термометров стремительно поползут вниз. В северных и западных областях возможны даже заморозки.

Вас также могут заинтересовать новости: