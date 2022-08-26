На сегодня, 26 августа, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, по данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра.
"26 августа в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Справка УНИАН. I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.