Сегодня в некоторых областях Украины ожидается сильный ветер.

На сегодня, 26 августа, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра.

"26 августа в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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