Осадки ожидаются практически по всему Левобережью, а также в большинстве центральных областей.

В воскресенье, 12 марта, погода в Украине резко изменится. Столбики термометров поползут вниз. Осадков станет меньше, они покинут западные и юго-западные области. Из-за снижения температуры временами дожди будут сменяться мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня столбики термометров покажут от +3 °С до +8 °С. Холоднее всего будет в Волынской и Ривненской областях, а теплее всего - в Черновицкой и Закарпатской. Без осадков, небольшая облачность.

На севере украины тоже будет небольшая облачность, однако в Житомирской и Сумской областях ожидается мокрый снег. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях столбики термометров покажут +4...+5 °С, а в Сумской области воздух прогреется до +8°С.

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На востоке Украины сегодня будут дожди и мокрый снег. Столбики термометров днем покажут +11...+12°С.

В центральной части Украины также ожидается много осадков в виде снега, мокрого снега и дождей, лишь в Винницкой области вероятность осадков мала. Температура днем тут будет колебаться в пределах +6...+10 °С.

Жителей юга Украины ждет небольшая облачность и температура +8...+10 °С. В Запорожской и Николаевской областях, а также в Крыму будет дождить.

Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики

На выходных в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с чередованием гребней высокого давления и атмосферных фронтов.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, по всей стране стоит ожидать дожди, мокрый снег и снежную крупу.

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