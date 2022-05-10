В Украине на сегодня, 10 мая, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"9-12 мая в Украине, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°.
Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +3°, днем +17°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.
В Тернополе 10 мая ночью будет +5°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+23°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.
В Виннице сегодня будет +3°...+18°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.
В Одессе 10 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+12°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +4°...+15°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.