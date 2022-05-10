Чрезвычайный уровень пожарной опасности не объявлен только в двух областях.

В Украине на сегодня, 10 мая, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"9-12 мая в Украине, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +3°, днем +17°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.

В Тернополе 10 мая ночью будет +5°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+23°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.

В Виннице сегодня будет +3°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 10 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +4°...+15°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: