Во вторник, 10 мая, в Украине будет преобладать сухая и в меру теплая погода. При этом на западе ожидается до +23° тепла, а на северо-востоке воздух прогреется лишь до +12°...+14°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +3°, днем +17°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.
- В Тернополе 10 мая ночью будет +5°, днем +18°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+23°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.
- В Виннице завтра будет +3°...+18°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.
- В Одессе 10 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
- В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+12°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +4°...+15°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.
Народный прогноз
10 мая - Семен Ранопашец. В это время начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".