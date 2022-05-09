10 мая в Украине будет сухо и в меру тепло.

Во вторник, 10 мая, в Украине будет преобладать сухая и в меру теплая погода. При этом на западе ожидается до +23° тепла, а на северо-востоке воздух прогреется лишь до +12°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +18°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +3°, днем +17°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.

В Тернополе 10 мая ночью будет +5°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+23°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +3°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 10 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне во вторник ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +4°...+15°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

Народный прогноз

10 мая - Семен Ранопашец. В это время начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

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