В среду по всей стране ожидается комфортная температура.

В среду, 3 августа, дожди с грозами накроют большую часть Украины. Осадки ожидаются везде, кроме западных и Винницкой областей. По всей стране установится комфортная температура, даже на юге Украины не будет жары.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, гроза.

В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+26°,небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.

Народные приметы на 3 августа

3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен - будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется туман, рассеивающийся после восхода солнца.

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