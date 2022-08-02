В среду, 3 августа, дожди с грозами накроют большую часть Украины. Осадки ожидаются везде, кроме западных и Винницкой областей. По всей стране установится комфортная температура, даже на юге Украины не будет жары.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 3 августа ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, гроза.
- В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.
- В Херсоне в среду ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+26°,небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.
Народные приметы на 3 августа
3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен - будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется туман, рассеивающийся после восхода солнца.