Прикарпатье в начале весны засыпало снегом (видео)

16:21, 5 марта 2021
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Осадки наблюдаются во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Прикарпатье заметает снегом / скриншот
Прикарпатье заметает снегом / скриншот

В западную Украину вернулась зима - во Львовской и Ивано-Франковской областях падает снег.

Синоптик рассказала, какие области завтра засыплет снегом

Так, Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области предупреждает об ухудшении погодных условий - ожидается мокрый снег.

Также снежит и во Львове. В этот раз без коллапса, ведь снег сразу тает.

В то же время во Львовской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра. А в течение 5-9 марта в регионе ожидается гололедица.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: снегвидеопогода во Львовеновости ЛьвоваНовости Ивано-Франковска
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