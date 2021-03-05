Прикарпатье в начале весны засыпало снегом (видео)
Осадки наблюдаются во Львовской и Ивано-Франковской областях.
В западную Украину вернулась зима - во Львовской и Ивано-Франковской областях падает снег.
Синоптик рассказала, какие области завтра засыплет снегом
Так, Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области предупреждает об ухудшении погодных условий - ожидается мокрый снег.
Также снежит и во Львове. В этот раз без коллапса, ведь снег сразу тает.
В то же время во Львовской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра. А в течение 5-9 марта в регионе ожидается гололедица.
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