Температура в Одессе и Одесской области будет плюсовой, но ожидаются сильные порывы ветра, значительное волнение моря и гололедица на дорогах.

Сегодня, 16 января, вдоль побережья Одесской области ожидаются сильные порывы ветра. Из-за этого синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей объявили І уровень опасности.

По их данным, ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, днем он изменит свое направление на северо-западное и ослабнет до 12-14 м/с.

Ожидается также значительное волнение моря, местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью и днем +2°...+7°. Температура морской воды +4°...+5°.

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В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Утром умеренные осадки преимущественно в виде снега. На дорогах будет гололедица, из-за чего также объявлен І уровень опасности. Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с. Температура днем по области +1°...+6°, а в Одессе столбики термометров покажут +3°...+5°.

Где и когда в Украине наступит настоящая оттепель - прогно синоптика

По данным синоптика Игоря Кибальчича, аномально холодная погода в Украине постепенно изменится на более мягкую. Он прогнозирует, что в конце второй декады января на юг и восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой.

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