В городе и области объявлен І уровень опасности.

В Одессе на 14 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса днем 14 сентября ожидается гроза", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в течение суток гроза ожидается и по территории Одесской области.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 14 сентября

14 сентября в Одесской области будет облачно. Ожидается умеренный дождь, утром местами осадки будут значительными. Гроза.

Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области +22°...+27°. На автодорогах местами видимость во время дождя будет снижаться до 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ожидается умеренный дождь, днем - гроза. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Днем столбики термометров покажут комфортные +24°...+26°. Температура морской воды 21-22°.

13 сентября над Черным морем в Одессе увидели смерч. Огромный "хобот" пытался "дотянуться" до поверхности воды. Атмосферный вихрь увидели отдыхающие на пляже "Отрада".

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